Droga a San Severo: pusher 'pizzicato' con 33 grammi di eroina e quasi mille euro in contanti

Droga a San Severo: una persona è finita in manette nella giornata di ieri. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e del Commissariato di San Severo, durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori.

Nel corso dei vari controlli, gli agenti hanno fermato un 31enne del posto, trovato in possesso di 33 grammi di eroina, un bilancino di precisione e 915 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Contestualmente, è stato deferito in stato di libertà il diciannovenne D.G., per concorso nel reato.