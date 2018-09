Pizzicato dagli agenti con la droga in tasca e negli indumenti intimi: in manette giovane spacciatore

Nella mattinata di ieri gli agenti del commissariato di polizia di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo hanno tratto in arresto in flagranza di reato Stefano Pio Fedele, di soli 19 anni.

Nel corso di un’operazione di polizia, finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti hanno fermato per un controllo un’autovettura modello SMART con a bordo due giovani. Durante il controllo i due ragazzi si sono subito mostrati irrequieti, cosa che ha insospettito gli operanti, i quali hanno proceduto a un controllo più approfondito.

Fedele è stato così trovato in possesso di tre bustine di hashish, custodite nelle tasche, mentre negli indumenti intimi nascondeva una busta in cellophane contenente ben 27 dosi confezionate in bustine singole, di marijuana, del peso di circa 32 grammi.

Inoltre, nella parte bassa dei pantaloni che erano chiusi da un elastico, nascondeva due panetti di hashish del peso 200 grammi circa. Tutto il materiale è stato sequestrato, e Fedele dichiarato in stato di arresto. Alla fine delle formalità di rito, il predetto è stato condotto presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima.