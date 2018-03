San Severo, avvocato arrestato per maltrattamenti in famiglia: nei guai 52enne

Sul suo capo gravava un provvedimento giudiziario di esecuzione della custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura di Foggia, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Così, nella tarda serata del 20 marzo, gli agenti del commissariato di San Severo hanno arrestato un avvocato sanseverese di 52 anni. L’uomo, che pur essendo avvocato non esercita la professione, già in passato è stato arrestato per simili reati. Al termine delle formalità di rito, lo stesso è stato accompagnato in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.