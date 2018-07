Armato di ascia minaccia la moglie davanti ai figli, ma intervengono i carabinieri: arrestato 28enne

I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile del NORM della Compagnia di San Severo, unitamente al personale dell’11° Reggimento Puglia presente nella città dauna per rinforzare ed implementare i servizi di controllo e presidio del territorio nell’alto tavoliere, hanno tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia Daniele Ciavarella, di 28 anni.

I militari sono intervenuti nell'abitazione dell’uomo, dopo una richiesta di soccorso pervenuta alla locale Centrale Operativa dell’Arma, da parte di una donna che, in stato di forte agitazione, aveva riferito che il marito la stava minacciando.

I Carabinieri, arrivati rapidamente all’abitazione dei coniugi, hanno sorpreso Ciavarella il quale, brandendo un’ascia, stava ricoprendo di ingiurie la moglie minacciandola di morte, il tutto di fronte ai figli minori. L’uomo è subito stato immobilizzato dai militari, che lo hanno poi condotto in caserma. I successivi accertamenti svolti, anche attraverso la raccolta di alcune testimonianze, hanno consentito di acclarare che quello messo in atto dall’uomo non era il primo episodio del genere. Al termine delle attività è infatti emerso che da diversi mesi la donna fosse vittima di insulti e minacce ripetute, senza tuttavia mai avere il coraggio di denunciare il marito. Il ventottenne è stato quindi dichiarato in arresto e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, tradotto presso il carcere di Foggia.