Si frappongono ad un controllo di polizia: arrestati in tre, agenti in pronto soccorso

Intervengono per frapporsi nell'ambito di un controllo di polizia, arrestati per i reati di resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale. E' quanto accaduto nella giornata di ieri, in strada, a San Severo, dove gli agenti del commissariato cittadino, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno arrestato tre uomini con pregiudizi di polizia. Si tratta di Antonio Russi, di 35 anni, Primiano Perillo di 32 e Domenico Guerriri, di 22. Al termine dell'operazione, tre agenti di polizia hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso riportando rispettivamente traumi contusivi alla spalla, al polso e alla mano. Per i tre arrestati, successivamente alle formalità d rito, sono scattati gli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità aiudiziaria competente.