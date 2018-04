In giro con hashish e denaro nel borsello: polizia becca 19enne all'uscita di un box

Nascondeva stupefacente nel borsello. Così, gli ageneti del commissariato di San Severo e del Reparto Prevenzione Crimine hanno arrestato Alex Fisniku, sanseverese classe 1999, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel corso di un consueto controllo del territorio, gli agenti hanno notato la presenza del giovane che, con fare circospetto, entrava all’interno di un box. Il suo atteggiamento ha insospettito gli agenti che hanno deciso di appostarsi e attenderne l’uscita. Il giovane, però, accortosi della presenza della polizia ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dagli operatori.

Dalla successiva perquisizione, all’interno del borsello 19enne è stata recuperata una tavoletta di hashish di 50 gr circa e 8 dosi dal peso complessivo di 10 grammi circa, oltre alla somma di 360 euro. Nel box, invece, trovato un bilancino di precisione, lame per il taglio della sostanza stupefacente e svariato materiale utile per il confezionamento e lo spaccio. Tratto in arresto, il giovane è agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.