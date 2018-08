Rubano alimenti in un supermercato, ma arrivano i carabinieri: in manette due donne

Nell’ambito dei serrati controlli finalizzati al contrasto dei reati predatori, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Severo, con l’ausilio del personale della S.A.T. dell’11° RGT Puglia, hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato in concorso, Daniela Rosita Palladino Di Giuseppe, classe ‘94, e Maria Giuseppa La Pietra, di 31 anni, entrambe originarie di San Severo, ma residenti in Foggia, con precedenti per reati contro il patrimonio.

I militari del N.O.R.-Aliquota Radiomobile sono stati attivati a seguito della richiesta di intervento, pervenuta nel primo pomeriggio alla Centrale Operativa di Compagnia da parte del personale del Supermercato “Eurospin” della locale via Foggia, che segnalava un furto in atto all’interno del citato esercizio commerciale. Immediatamente, è stata inviata sul posto oltre alla pattuglia Radiomobile anche una unità S.A.T. dell’11° RGT Puglia che raggiungevano il supermercato proprio nel momento in cui le due malfattrici avevano superato le casse, senza passare per le barre antitaccheggio, ed erano appena uscite all’esterno.

Difatti, alla vista dei militari dell’Arma, le due donne hanno tentato di darsi alla fuga, una a bordo di un’autovettura parcheggiata negli stalli riservati dell’attività commerciale e l’altra a piedi per l’ingresso pedonale, ma sono state prontamente individuate e bloccate dagli operanti che avevano nel frattempo chiuso tutti i varchi di accesso. A seguito della perquisizione degli effetti personali delle donne, in una borsa, sono state rinvenute numerose confezioni di generi alimentari per un valore complessivo di 100 euro, riconosciute dagli operatori del supermercato quali propri prodotti e immediatamente restituiti.

Le malviventi, quindi, a seguito degli schiaccianti elementi probatori raccolti dai militari sul posto, sono state condotte presso gli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile e dichiarate in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Le due sono poi state tradotte presso il carcere di Foggia.