All'Antica Cantina una serata di fratellanza: così la parte sana di San Severo reagisce e si rialza

Un appello alla fratellanza, che la parte buona di San Severo ha raccolto pienamente. Lo conferma la fiumana di gente presente al punto vendita della Antica Cantina, vittima di un vile attentato. Un episodio che ha scosso un'intera cittadinanza, raccoltasi per sostenere l'azienda. Centinaia di persone in coda per acquistare bottiglie di vino. La risposta migliore a chi vuol far prevalere la logica della violenza e della prevaricazione.