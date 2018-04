Incendio doloso distrugge le auto di marito e moglie a San Paolo di Civitate: è giallo

Due auto sono state date alle fiamme, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, a San Paolo di Civitate. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30, in via Carlo La Porta, dove i mezzi erano parcheggiati. Distrutte nel rogo - quasi certamente di natura dolosa - la Renault Kangoo e la Nissan Juke di proprietà di una coppia di coniugi - bracciante agricolo lui, casalinga lei - incensurati del posto. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini di una telecamera presente in zona. Ascoltati dagli inquirenti, i coniugi hanno riferito di non aver ricevuto minacce, nè ritengono di avere nemici.