VIDEO | Tra finte imprese e prestanome: Fiamme Gialle scoprono maxi frode in agricoltura sul Gargano

Questa mattina, i militari del Comando Provinciale Foggia della Guardia di Finanza, all’esito di una complessa ed articolata indagine, hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il Tribunale dauno, nei confronti di 11 persone indagate a vario titolo per i reati di truffa aggravata e continuata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Sequestrati un milione e mezzo di euro tra beni mobili e immobili | IL VIDEO