Litiga col fratello e gli sfonda l’auto, poi se la prende con quella del sindaco: “Non mi ha aiutato”

Nel tardo pomeriggio di domenica scorsa i Carabinieri di San Nicandro Garganico sono intervenuti presso un'abitazione per una lite in famiglia, al termine della quale un giovane del luogo, uscito di casa, se l'era poi presa con l'auto del fratello, una Opel Corsa, sfondando, con un bastone, un finestrino e uno specchietto retrovisore.

Ricevuta la segnalazione da parte del proprietario dell'auto danneggiata, i militari hanno rintracciato immediatamente il responsabile che, nell'ammettere il gesto, aggiungeva di aver riservato lo stesso trattamento anche alla Mercedes di proprietà del Sindaco del centro garganico, colpevole, a suo dire, di non avergli concesso un aiuto economico, per il quale, peraltro, non aveva mai formalizzato alcuna richiesta.

Verificato quanto era appena stato loro dichiarato, i Carabinieri hanno quindi avvisato il primo cittadino del danno subito, e hanno quindi proceduto alla denuncia a piede libero del ventenne. Il danneggiamento è risultato simile ad un altro precedentemente subito dallo stesso sindaco. Starà ora alla Magistratura appurare le motivazioni del danno, e anche le condizioni del giovane.