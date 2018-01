I carabinieri rafforzano i controlli a San Nicandro: arresti, contravvenzioni e sequestri

Dopo San Marco in Lamis, i Carabinieri (quelli della Compagnia di San Severo), unitamente ai militari dell’11° Rgt Puglia, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, concentrando la loro attenzione su San Nicandro Garganico, anche a seguito della violenta rapina consumata il 4 gennaio scorso nel corso della quale era stato ferito il titolare di una tabaccheria e per la quale i carabinieri hanno fermato il presunto autore.

I militari hanno infatti intensificato i servizi di presidio del territorio, attuando diversi posti di controllo e perquisizioni. L’attività dell’Arma, che si è concentrata soprattutto sulla prevenzione dei reati predatori, non ha tralasciato l’azione repressiva per quanto riguarda il rispetto delle basilari norme di civile convivenza: sono state infatti sottoposte a controllo 59 persone, 21 delle quali con precedenti di polizia e 29 veicoli, due dei quali sono stati sequestrati per mancanza della copertura assicurativa.

Nel corso dell’operazione sono stati inoltre rintracciati due giovani censurati nei confronti dei quali pendevano delle ordinanze di carcerazione per reati in materia di stupefacenti: si tratta di Nazario Antonio Ciavarella e Michele Tantaro, rispettivamente classe ’87 e ’88. I due trentenni sono stati localizzati e fermati dagli uomini in divisa, che hanno notificato loro i provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria con i quali sono stati sottoposti al regime di detenzione domiciliare. Nel corso del servizio sono state elevate 12 contravvenzioni relative alle violazioni più pericolose del codice della strada, quali guida senza cintura e cellulare: in una circostanza i militari hanno proceduto anche alla contestazione per guida in stato di ebrezza, ritirando la patente del conducente e sottoponendo il veicolo a fermo.