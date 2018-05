Paura a San Nicandro, salta in aria bancomat Bper: malviventi fuggono col malloppo

Furto con esplosivo ai danni del bancomat della filiale BPER di San Nicandro Garganico. Poco dopo le 3 della scorsa notte, ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico dell'istituto di credito di Corso Umberto I, in pieno centro, distruggendo la colonnina erogatrice e appropriandosi, quindi, dell'intero incasso.

Il bottino non è stato ancora quantificato, ma stando alle prime informazioni non sarebbe ingente. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza della struttura: secondo alcune indiscrezioni dai filmati si noterebbero due soggetti a volto travisato fuggire dopo il colpo. Durante la fuga, i malviventi avrebbero perso molte banconote lungo la strada, che sono state repertate dai militari. Indagini in corso.