La picchiava e le chiedeva soldi per divertirsi al bar: arrestato dai carabinieri, incubo finito per una giovane donna

Mercoledì scorso, a San Nicandro Garganico, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, Costantino Damaschino, 34enne muratore censurato del posto, per maltrattamenti in famiglia ed estorsione continuata ai danni della propria moglie.

La donna, esasperata dalle continue violenze da parte del marito, aveva denunciato ai Carabinieri del posto che questi, da oltre due anni, la malmenava e minacciava solo perché tentava di opporsi alle sue incessanti pretese di denaro, da sperperare a soddisfazione dei propri vizi. Gli accertamenti svolti avevano quindi permesso ai militari di relazionare alla Procura della Repubblica lo squallore, e la pericolosità della situazione, mettendola quindi nelle condizioni di richiedere l'emissione di un provvedimento restrittivo.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Foggia.