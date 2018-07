Brucia auto in piazza De Martino: in fiamme l'Alfa 147 di un 30enne a San Marco in Lamis

Sono ancora da accertare le cause dell'incendio auto avvenuto la scorsa notte, intorno alla mezzanotte, a San Marco in Lamis. A bruciare, in piazza Enrico De Martino, nel centro garganico, è stata l'Alfa 147 di un 30enne pregiudicato del posto. Le fiamme hanno distrutto la parte anteriore del mezzo. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco che ha spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la vittima non ha fornito indicazioni utili. La zona non è dotata di telecamere per la videosorveglianza.