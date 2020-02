Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Blitz di Carabinieri e Cacciatori: trovate pistola e droga occultate vicino ad un'abitazione, scoperto furto di energia elettrica

Una pistola, 330 grammi di marijuana nelle adiacenze di un'abitazione in contrada 'Sambuchello' a San Marco in Lamis. Proprietario denunciato per furto di energia elettrica