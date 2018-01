Grave episodio a San Marco in Lamis: nel mirino dei farabutti anche l'auto dell'avv. La Porta

Un parabrezza distrutto, un vetro infranto e due pneumatici tagliati: questo il bilancio dell’increscioso episodio avvenuto ieri sera, dopo le 19, in via Damiano Chiesa a San Marco in Lamis. Vittima dell’accaduto l’avv. Michele La Porta, esponente cittadino ed ex consigliere comunale del PD.

Secondo le prime indiscrezioni ad agire sarebbe stato un soggetto mascherato, tant’è che ieri in paese si festeggiava il giovedì grasso. L’autore dell’atto intimidatorio o vandalico, quindi, potrebbe aver agito approfittando della confusione generale. Il violento episodio fa il paio con quanto avvenuto poche settimane fa, sempre a San Marco in Lamis, con analoghe modalità, all’indirizzo del vicesindaco Angelo Ianzano.

Questa mattina l’avvocato La Porta ha sporto denuncia alla locale stazione dei carabinieri, che indagano sull’ennesimo grave episodio che colpisce una città preoccupata e sotto assedio, nonostante la presenza sempre più massiccia di carabinieri, cacciatori e polizia.