Terrorizza i passanti 'brandendo' una mazza di ferro lunga 60 cm: identificato

A piedi, per le vie del centro, con una mazza di metallo tra le mani. Così un uomo, ieri sera, ha terrorizzato alcuni cittadini di San Giovanni Rotondo, che hanno fatto ricorso al 112.

Nella serata di ieri, verso le 21.00, infatti, sono giunte numerose richieste di intervento per la presenza di un uomo che percorreva a piedi la centralissima via Cappuccini, inveendo contro i passanti e sbattendo con forza una mazza contro i pali della luce che incontrava lungo il cammino.

Immediatamente la pattuglia dei carabinieri ha raggiunto il luogo indicato, sorprendendo l'uomo che, alla vista dei militari, nascondeva il bastone sotto il giubbotto. Immediatamente bloccato e perquisito, è stato trovato in possesso di un grosso tubo in metallo di 60 cm. Per tale motivo, l'uomo - un ventottenne del luogo - è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere.