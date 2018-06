Paura in un bar, scoppia litigio tra due avventori e "spunta" una pistola: esplosi due colpi

Scoppia una lite in un bar, poi "spunta" una pistola: esplosi due colpi in aria, che solo per un caso fortuito non hanno provocato danni a cose o persone. E', in breve, quanto accaduto ieri sera, a San Giovanni Rotondo, all'interno di un bar in piazza Europa.

Erano da poco passate le 22.30 quando è divampato un diverbio tra due avventori; una discussione brevemente degenerata, fino a quando uno dei due ha estratto una pistola e ha esploso due colpi in aria.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che stanno individuando il responsabile del gesto, anche attraverso i filmati delle telecamere della zona (l'attività, pare, non sia dotata di videosorveglianza). Dalle prime informazioni raccolta, alla base del contrasto, vecchie ruggini e motivazioni personali.