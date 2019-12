Ristoratore trova borsello con 20mila euro all'interno e lo restituisce al proprietario: "Riprendiamoci la correttezza!"

Mentre riassetta il ristorante, trova un marsupio dimenticato da un cliente con all'interno 20mila euro in contanti. Ma Gianluca Sollazzo, del ristorante 'Lo Chalet' di San Giovanni Rotondo, non ci pensa su due volte, si attiva per risalire al proprietario del marsupio (e del tesoretto custodito all'interno) e lo rispedisce al mittente.

E' accaduto lo scorso sabato, 14 dicembre, all'interno del ristorante garganico. "Dopo gli avvenimenti incresciosi accaduti ad ottobre nella recente stagione turistica del Santuario di San Pio, questo è un esempio di redenzione di cui essere orgogliosi", scrive Sollazzo sul suo profilo FB. "Riprendiamoci la correttezza, la buona volontà e la professionalità di noi imprenditori, viviamo in un territorio splendido diamogli la dignità che gli spetta. Manteniamo alto l'orgoglio dell'accoglienza a San Giovanni Rotondo!"