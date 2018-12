Incendio in un cantiere a San Giovanni Rotondo: fiamme distruggono autocarro di un'impresa edile

Sono in corso le indagini dei carabinieri sull'incendio scoppiato ieri sera a San Giovanni Rotondo, dove un autocarro Iveco di proprietà di un'impresa edile di Manfredonia, è andato a fuoco.

E' accaduto intorno alle 21.30 in via Traversa S. Lucia, all'interno del cantiere di una palazzina in costruzione. Interrogato dai militari, il titolare dell'impresa non ha saputo dare spiegazioni. Nessuna traccia di innesco è stata rinvenuta dai vigili del fuoco intervenuti per domare il rogo. Il mezzo è andato completamente distrutto.