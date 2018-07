Incendio a San Giovanni Rotondo: fiamme distruggono Audi A6, annerite le facciate di alcune abitazioni

E' andata completamente distrutta l'auto, un'Audi A6, data alle fiamme intorno all'1 della scorsa notte, a San Giovanni Rotondo. Il fatto è successo in corso Matteotti, dove il mezzo - di proprietà di un cittadino romeno di 27 anni, incensurato e nullafacente - era parcheggiato.

L'incendio, generalizzato in breve tempo, ha anche annerito le facciate di alcune abitazioni. In attesa che i vigili del fuoco, intervenuti per sedare le fiamme e bonificare la zona, si esprimano sulle possibili cause del rogo, sono in corso le indagini dei carabinieri, ai quali la vittima non ha fornito indicazioni di sorta. La zona non è servita da telecamere per la videosorveglianza.