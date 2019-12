È ufficiale: a San Giovanni Rotondo apre il nuovo distaccamento dei vigili del fuoco

"Finalmente dopo anni di dure battaglie sindacali e incessate pressing sulle forze politiche e i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, siamo riusciti a ottenere l'apertura del distaccamento di San Giovanni Rotondo". È quanto dichiara il segretario provinciale della Confsal VVF Luigi Occulto, dopo che con decreto n. 22515 è stato ufficialmente istituito il distaccamento dei vigili del Fuoco nel comune garganico.

"L'apertura di tale presidio - prosegue Occulto - consentirà agli operatori dei vigili del fuoco di snellire il proprio lavoro in virtù delle distanze che si accorciano, visto che quella zona era pompieristicamente coperta dai distaccamenti di Manfredonia e Vico del Gargano. Cogliamo l'occasione per ringraziare anche le altre organizzazioni sindacali che hanno favorito il risultato".

"Un anno fa, dopo la tragica morte di un ragazzo a seguito di un incendio, sollecitato anche dalla Uil e dal consigliere comunale PD di Foggia Francesco De Vito, chiesi al Ministro degli Interni l’istituzione di una sezione distaccata dei vigili del fuoco a San Giovanni Rotondo. A settembre di quest’anno, insieme a Francesco De Vito, ho incontrato il sindaco Michele Crisetti che ha offerto la disponibilità dei locali per accogliere uomini e mezzi. Oggi, possiamo finalmente comunicare che San Giovanni Rotondo sarà sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco, garantendo, in questo modo, maggiore sicurezza per i cittadini e i tantissimi turisti che soggiornano in paese e negli altri centri dell’area garganica e tempestività d'intervento". Lo afferma l'onorevole Michele Bordo, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, commentando l'adozione ufficiale del decreto del Ministro dell'Interno che istituisce i nuovi distaccamenti.

"Sono molto soddisfatto di aver contribuito, insieme al Sindaco Michele Crisetti, a Francesco De Vito e alle organizzazioni sindacali territoriali, alla decisione del ministro Lamorgese di istituire il distaccamento di San Giovanni Rotondo e di incrementare il numero complessivo delle sedi. Contestualmente, lo voglio ricordare, è stato anche decretato il completamento dell'aumento di organico deciso dal Governo Gentiloni con l'assunzione di 650 unità, che si aggiungono alle 850 già in servizio.

Investire nella sicurezza delle persone e del territorio è sempre più strategico - conclude Michele Bordo - ed è anche il modo migliore per dimostrare al Corpo dei Vigili del Fuoco quanto sia importante la sua funzione e quanta gratitudine l'intera comunità ha nei confronti di tutte le donne e gli uomini che ci lavorano".