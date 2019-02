Scoperte carenze igienico-sanitarie in un negozio con laboratorio per pane e pasticceria: chiuso

Carenze igienico sanitarie, la Polizia Locale chiude un esercizio di vicinato (settore alimentare) e un laboratorio per la produzione di pane e pasticceria secca.

Accade a San Giovanni Rotondo, dove a seguito di ispezione congiunta del personale del nucleo polizia amministrativa della Polizia Locale e del Dipartimento di prevenzione Asl/Fg, sono state accertate carenze igienico sanitarie e mancanza del titolo autorizzativo in un esercizio di vicinato-settore alimentare ed in un annesso laboratorio per la produzione di pane e pasticceria secca.

E' stata quindi disposta la chiusura con diffida al loro utilizzo in attesa del ripristino delle condizioni igienico sanitarie e autorizzazioni amministrative. Il personale della polizia locale ha inoltre elevato sanzioni amministrative a carico del titolare degli esercizi per un totale di €.8.164,00.