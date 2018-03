Minaccia di morte l'ex moglie e le rende la vita un vero inferno: arrestato uomo violento

Subiva le condotte minacciose e vessatorie dell'ex marito, ma non ha mai inteso sporgere denuncia. I carabinieri sono ugualmente riusciti a ricostruire le dinamiche del rapporto tra ex coniugi e ad arrestare N.G., 62enne di San Giovanni Rotondo, nullafacente, già noto alle forze dell’ordine.

L'uomo è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale – Ufficio G.I.P. di Foggia. Lo stesso è ritenuto responsabile di condotte minacciose e vessatorie nei confronti della ex moglie: i militari, nonostante la vittima non abbia mai inteso sporgere alcuna denuncia nei confronti dell’ex marito, hanno intrapreso di iniziativa una complessa attività info-investigativa, volta ad accertare le responsabilità dell’arrestato, che aveva negli ultimi due anni reso la vita della ex moglie un vero inferno, avendola tra l’altro più volte anche minacciata di morte.

Le risultanze investigative sono quindi state illustrate dai carabinieri in un'informativa di reato, depositata presso la Procura della Repubblica di Foggia che, convinta della gravità della situazione, ha richiesto e ottenuto dal GIP il provvedimento cautelare. L’Autorità Giudiziaria ha disposto la restrizione di Natale presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari.