Rubano slot machine, ma arrivano i carabinieri: ladri costretti alla fuga

Furto sventato, la scorsa notte, a San Ferdinando di Puglia, dove i carabinieri impegnati in un servizio di controllo del territorio hanno sorpreso due uomini intenti ad asportare una slot machine dalla sede del circolo ricreativo “Ferdinando Re”, in via Dante.

Il fatto è successo intorno alle 4 del mattino: alla vista dei militari, i due malfattori hanno abbandonato la slot machine sul marciapiede e sono fuggiti a piedi, dileguandosi per le vie limitrofe.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Il circolo ricreativo non presentava segni di effrazione.