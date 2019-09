Follia a Manfredonia, tre ore di caos per 'Samara' davanti e dentro al cimitero (ma tra loculi e cappelle non c'era nessuno)

Quanto accaduto ieri sera a Manfredonia ha del clamoroso. Intorno alle 21 centinaia di ragazzi si sono dati appuntamento davanti al cimitero a caccia di Samara. E' bastato un messaggio sui social e un annuncio fatto circolare su WhatsApp per scatenare la follia di decine di ragazzini che nel giro di pochissimi minuti hanno raggiunto il cimitero in cerca di quattro ragazze travestite da bambina horror di The Ring. Ed è così che per una sera il cimitero si è trasformato, è proprie il caso di dire, in una caccia alle streghe.

C'è anche chi sostiene che una cinquantina di ragazzi siano stati 'adescati' via Instagram ed alcuni abbiano scavalcato la recinzione dei cancelli del cimitero.

Arriveranno Guardia di Finanza, polizia e polizia locale, ma delle quattro Samara nemmeno l'ombra. Falso allarme, tra loculi e cappelle non c'è nessuno, dove qualcuno sosteneva di averle intraviste. Finanche sui tetti dei palazzi. "Più che un commissario prefettizio probabilmente servirebbe un luminare della psichiatria di massa" scrive un utente su Facebook.

Il fenomeno 'Samara Challenge' non ha risparmiato nemmeno i comuni più piccoli del Foggiano. La bambina di The Ring è stata avvistata in quasi tutti i paesi o località della Capitanata. Una presenza stupida ma inquietante che ha provocato attimi di tensione, urla, risse e fuggi fuggi generale. C'è chi sostiene di averla vista girare impugnando un coltello.

Centinaia i video che circolano sul web, lo spavento di un ragazzino di San Severo che si dà alla fuga alla vista di Samara, la segnalazione di una mamma di Foggia che esce di notte per andare a prendere la figlia e il compagno di lei sotto shock, in ultimo la folla radunatasi ieri sera all'ingresso del cimitero di Manfredonia, rendono bene l'idea di quanto quello che doveva essere un semplice gioco, seppur folle, si sia trasformato in un fenomeno sociale preoccupante.