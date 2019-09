Samara, è psicosi un po' ovunque. Il sindaco di Apricena: "Ora basta, gioco di pessimo gusto"

Il fenomeno Samara Challenge, il travestimento da bambina horror di The Ring, sta suscitando polemiche e reazioni anche in provincia di Foggia. Si registrano aggressioni, ragazzi sotto shock, in fuga e in lacrime, finanche risse e litigi da Foggia a Cerignola, passando anche per San Severo ed Apricena.

Ed è proprio il primo cittadino della città del marmo e della pietra, Antonio Potenza, ad attivarsi per tentare di risolvere la psicosi. Già dalle prime ore di questa mattina, Potenza è in contatto con i carabinieri e i vigili urbani: "Si tratta di un gioco di pessimo gusto e di cui chi si rende artefice dovrebbe solo vergognarsi" aggiunge.

L'ingegnere-sindaco si rivolge ai genitori, chiedendo di rasserenare i propri figli e invita chiunque a denunciare immediatamente ai carabinieri di Apricena oppure ai Vigili Urbani, "affinché si possa mettere fine a questo brutto fenomeno" conclude