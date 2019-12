Foggia, uomo in overdose da eroina in un cantiere abbandonato: scattano i soccorsi, salvato in extremis

E' accaduto questa sera, in via Nedo Nadi, a Foggia: una vera e propria corsa contro il tempo per trasportare l'uomo - soccorso all'interno di un cantiere abbandonato - in ospedale, dove gli sono state effettuate le prime cure