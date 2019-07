Ragazzi si tuffano in acqua, ma vengono sospinti dalla fortissima corrente marina: tratti in salvo da Maia e Alex

Nel corso di un pattugliamento del tutto straordinario di questo pomeriggio sulla spiaggia di San Lorenzo a Vieste, resosi necessario per salvaguardare i bagnanti a causa delle sfavorevoli condizioni meteo-marine, intorno alle 16 circa, le unità cinofile della Scisar, all'altezza del Lido Cristalda, hanno avvistato due ragazzi allontanarsi, nonostante i segnali ripetuti del bagnino di avvicinarsi alla riva.

I due bagnanti venivano sospinti dalla corrente marina molto forte verso il braccio del porto. Avvisata la Guardia costiera di Vieste e autorizzati a procedere per il primo intervento, le due unità cinofile, Leonardo Pagano-Maia e Stefano Calderisi-Axel sono intervenute per evitare conseguenze più drammatiche e far rientrare i due ragazzi, che una volta raggiunti sono stati accompagnati a riva e reguarditi per il comportamento.

Ancora una volta le Unità Cinofile della SCISAR, grazie al loro addestramento sono riuscite ad evitare conseguenze più drammatiche.