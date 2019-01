Uomo non respira, donna disperata chiede aiuto: due carabinieri gli salvano la vita con le manovre di primo intervento

Senza il tempestivo intervento di due carabinieri della sezione Radiomobile di Foggia, probabilmente l'uomo che nel tardo pomeriggio di ieri ha avvertito un malore mentre si trovava in compagnia della moglie in via Saragat, non ce l'avrebbe fatta.

Per fortuna, però, sul suo cammino il malcapitato ha incrociato una pattuglia con a bordo due militari dell'Arma, che proprio in quel momento stava transitando in zona via Gioberti.

Testimoni ci raccontano di aver visto una donna disperata chiedere aiuto, i carabinieri scendere dall'auto di servizio e prestare i primissimi soccorsi sul soggetto cardiopatico ed epilettico, che nel frattempo non respirava e aveva perso conoscenza, praticandogli manovre di primo intervento, grazie alle quali si riusciva a ristabilire la respirazione del soggetto già cianotico.

Un intervento durato circa 30 minuti prima dell'arrivo di una ambulanza e di una automedica, che i militari intervenuti avevano ulteriormente sollecitato. Accompagnata in ospedale, la vittima ha ripreso conoscenza ed è stato ricoverata in codice rosso.

Due angeli in divisa, grazie al loro tempestivo e straordinario intervento, hanno asciugato le lacrime di disperazione di una famiglia che oggi deve ai due carabinieri la vita del loro parente. Chapeau.