Tartaruga Caretta Caretta spiaggiata, a Vieste scatta il piano di recupero: salvata!

Esemplare di tartaruga Caretta-Caretta tratto in salvo: il nuovo anno, per i militari dell’Ufficio Circondariale marittimo di Vieste, è iniziato nei migliore dei modi.

Lo scorso 1° gennaio, infatti, rispondendo prontamente ad una segnalazione giunta in Sala Operativa, gli operatori si sono recati sull’arenile di San Lorenzo per recuperare un’esemplare vivo di Caretta Caretta spiaggiato, riportante alcune ferite sul cranio. Si è quindi subito allertato il Centro di Recupero tartarughe – Legambiente di Manfredonia (che collabora col progetto europeo Tartalife) e, contemporaneamente, si è trasportato l'esemplare al caldo presso gli Uffici della Guardia Costiera in attesa dell’arrivo del veterinario.

Giunto sul posto, lo specialista ha quindi individuato età e sesso della tartaruga, esemplare femmina di circa vent’anni, che è stata trasportata per le cure necessarie presso il centro di recupero. Come in questo caso, si invita la cittadinanza a comunicare prontamente al Comando della Guardia Costiera eventuali avvistamenti di questi esemplari: "E' un modo per garantirne la salvaguardia".