Bloccata in stazione, con la piccola di 2 anni e sotto la pioggia torrenziale: mamma e figlia foggiane 'salvate' a Roma

Perde il pullman e rimane in stazione, di notte, con la figlia di 2 anni. Disavventura per una giovane donna foggiana, in trasferta a Roma con la figlia di due anni.

La donna e la bambina, rimaste bloccate alla stazione Tiburtina, sono state aiutate da una agente della Polizia Locale di Roma Capitale, mamma anche lei, che si è presa cura della donna e della figlia, procurando loro un'idonea sistemazione per la notte.

La 38enne, proveniente da Foggia e giunta a Roma per sbrigare alcune pratiche amministrative, non era riuscita a riprendere l'autobus per tornare a casa: aveva il titolo di viaggio salvato sul cellulare, la cui batteria però si era scaricata completamente. Non avendo potuto mostrare il pagamento del biglietto era rimasta nella zona della stazione Tiburtina, ma fortunatamente una pattuglia della Polizia Locale l'ha notata, sabato notte, mentre cercava di coprirsi dalla pioggia insieme alla sua piccola di circa due anni.



Gli agenti hanno subito provveduto ad avvisare la Sala Operativa Sociale e, in attesa dell'arrivo degli operatori, si sono attivati per fornirgli un aiuto immediato, comprando alcuni beni di prima necessità per lei e la sua bambina. E' stata una delle componenti della pattuglia che, molto preoccupata per la mamma e la sua bimba, si è presa cura di loro fino la mattina seguente, trovando un'adeguata sistemazione per la notte e adoperandosi il giorno dopo, fuori servizio, per accompagnarle alla stazione.