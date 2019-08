Bimba con grave malformazione cardiaca salvata a Foggia: l'intervento eseguito a letto, pesava meno di 500 grammi

Nel periodo di Ferragosto l'equipe dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII si è recato a Foggia per assistere una bambina con malformazione cardiaca del peso di 400 grammi, che non era possibile trasportare in sala operatoria per via delle gravi condizioni in cui versava.

La piccola è stata operata a letto in terapia intensiva e tratta in salvo. Si tratterebbe del quarto caso al mondo. Lo comunica il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, che su Facebook ha pubblicato il messaggio di un chirurgo di trapianto di fegato su due casi di "straordinaria eccellenza medica all'ospedale pedriatrico Giovanni XXIII"