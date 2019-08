Paura a largo di Vieste, si ribalta barca a vela in mare due turisti

Tanta paura ma nessuna grave conseguenza per gli occupanti della piccola imbarcazione a vela che, per cause ancora da accertare, si è ribaltata a largo di Vieste.

Il fatto è successo nella tarda mattinata di oggi, quando a largo del lungomare 'Enrico Mattei', tra Vieste e Gattarella, l'imbarcazione con a bordo due turisti del nord Italia di circa 60 anni si è ribaltata in mare. A correre in soccorso dei due malcapitati è stato un diportista foggiano che si trovava a circa un miglio dalla spiaggia. L'imbarcazione è stata quindi raggiunta da due mezzi per il soccorso in mare dei vigili del fuoco - un gommone e una moto d'acqua - che hanno preso in carico i malcapitati e recuperato l'imbarcazione.