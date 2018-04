Brutta avventura nella notte, gommone si incaglia sugli scogli: diportisti sotto shock

Si incaglia gommone sugli scogli dell'isola di Pianosa, nell'arcipelago delle Tremiti, paura per i tre soggetti a bordo. E' accaduto la scorsa notte, verso le 4, quando è stato lanciato il "mayday" alla Guardia Costiera di Vieste, che ha subito attivato il dispositivo di soccorso in mare.

Sul posto è giunta la motovedetta CP880 per il tempestivo recupero dei naufraghi. Coperte alla massima velocità le 30 miglia (60 Km circa) che separano il porto di Vieste dall’isola in questione, i malcapitati sono stati presi a bordo del mezzo nautico e riportati a terra per eventuali cure mediche.

Dopo essersi accertati delle condizioni di salute dei diportisti, profondamente provati dalla disavventura vissuta, sarà compito dell’Autorità Marittima individuare le cause che hanno portato a tale incidente all’interno di un’area marina protetta altamente tutelata dove, si ricorda, è vietata ogni attività marittima, tra cui la navigazione.