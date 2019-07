Paura a Vieste, due ragazzi rischiano di annegare. Intervengono i cani-bagnino Maya e Alex: salvi

Rischiano di annegare in mare, due ragazzi tratti in salvo, a Vieste, dai volontari della SCISAR, Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca - Delegazione Puglia Nord, andati in loro soccorso con i cani Maya e Axel.

E' successo questa mattina, quando intorno alle 10,30 i cani-bagnino della SCISAR in servizio presso lo stabilimento balneare 'Cristalda Beach', hanno tratto in salvo due ragazzi che si trovavano in acqua e che, a causa del forte vento e del mare molto agitato, non riuscivano a guadagnare la riva avvicinandosi pericolosamente verso i frangiflutti. Immediato l'intervento di Maya e Axel.

Tempestivo è stato anche l'intervento, insieme alle unità cinofile, del bagnino Luigi Prencipe dello stabilimento balneare. L'allarme è stato dato alle unità cinofile dai bagnanti stessi presenti sulla spiaggia. La postazione di sicurezza integrata di Vieste rappresenta oggi un punto di riferimento fondamentale per le migliaia di bagnanti che la frequentano. Durante tutta la mattina ci sono stati numerosi interventi di prevenzione soprattutto per famiglie e bambini, pattugliando tutta la spiaggia libera di San Lorenzo.