Precipita in un pozzo profondo 15 metri: vigili del fuoco salvano gattino a Borgo Mezzanone

Precipita in un pozzo profondo 15 metri, gattino tratto in salvo dai vigili del fuoco. E' accaduto questo pomeriggio, all'interno di una masseria di Borgo Mezzanone, nel Foggiano.

Per cause ancora da accertare, un gatto domestico è precipitato nel pozzo di una proprietà privata in località La Scrofola, lungo via Trinitapoli. Impossibile per l'animale risalire in superficie. Pertanto, i proprietari del fondo hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: sul posto, una squadra dal comando provinciale di Foggia e del nucleo SAF Speleo-Alpino-Fluviale. Con l'ausilio di funi, i vigili del fuoco si sono calati nel pozzo, riuscendo a recuperare il gattino e a riconsegnarlo ai proprietari.