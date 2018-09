Precipitano in un pertugio condominiale: due gattini tratti in salvo da 115 e volontari

Avventura a lieto fine per due gattini precipitati in un pertugio cieco di un condominio in via Grecia, in zona Macchia Gialla, a Foggia. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e di alcuni volontari dell’associazione “A largo raggio” ha evitato per loro il peggio. I fatti risalgono alla scorsa domenica. Una gattina che aveva partorito in un cortile attiguo, aveva trasferito i suoi tre cuccioli nel giardino del cortile condominiale di via Grecia 21.

Avendo percepito il pericolo cui stava esponendo i cuccioli, costantemente sotto lo sguardo (per lo più ostile) dei passanti, li ha collocati in un altro cortile. Durante un sopralluogo effettuato al seguito di una volontaria esperta nella cura dei gatti, già esponente dell'associazione animalista foggiana, è stato percepito un flebile miagolio proveniente da una grata collocata in giardino. Memori di un'analoga, precedente esperienza, si è temuto che uno dei cuccioli fosse precipitato in un'intercapedine a fondo cieco, comunicante con la grata a causa di un'evidente falla, mai riparata.

Si è quindi proceduto contattando i vigili del fuoco, che sono intervenuti con tempestività e solerzia encomiabili e hanno praticato (ottenuto il nulla osta dell'amministratore condominiale) un pertugio nella parete laterale della rampa dei garage, non rilevando, purtroppo, la presenza del cucciolo. Successivamente, il fortuito e provvidenziale intervento di Sergio Spirito, medico veterinario, ha consentito l'individuazione di un gattino nero e di un secondo cucciolo, in fondo al cunicolo del cavedio, lungo oltre 10 metri. Grazie alla pazienza della volontaria di “A Largo Raggio” e di alcuni residenti dello stabile, i cuccioli sono stati tratti in salvo ed affidati alle cure dell’associazione animalista.