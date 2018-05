Falco Lanario tratto in salvo sul Gargano: è uno degli uccelli più rari d'Europa

L’intervento di attivisti del circolo Legambiente 'La Difesa' di San Marco in Lamis - oggi realtà locale che opera in prima linea nell'azione di tutela ambientale e tra le attività anche il recupero di animali selvatici feriti o in difficoltà - ha scongiurato il peggio. A beneficiarne è stato uno stupendo esemplare di Falco Lanario, tratto in salvo dopo la segnalazione di alcuni cittadini residenti in Via Celano. L'esemplare presentava una ferita-frattura su un'ala, probabilmente dovuta all'impatto contro un palo, una recinzione o altra struttura.

E' uno degli uccelli rapaci più rari d’Europa, quattro delle 250 coppie si trovano sul Gargano, una in località valla di Vituro a San Marco in Lamis. Il falco soccorso dai volontari di Legambiente è stato consegnato presso l’osservatorio faunistico della provincia di Foggia e trasferito presso il Centro Recupero Rapaci di Bitritto che ora provvederà a tutte le cure necessarie.