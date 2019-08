Nove cuccioli incastrati in un canale di scolo, a Peschici: salvataggio 'multiplo' dei vigili del fuoco. Ora stanno bene!

Nove cuccioli di cane, rimasti intrappolati in un canale di scolo nei pressi di una casa vacanze a Peschici, sono stati salvati questa mattina dai vigili del fuoco del Distaccamento di Vico del Gargano.

Gli uomini del 115 sono stati allertati dagli ospiti della struttura turistica, che avevano colto i continui segnali lanciati dalla madre dei cuccioli, latrati disperati riferiti sempre verso un unico punto. Giunti sul posto, e con non poca fatica, i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare tutti e nove gli animali che, benchè impauriti e affamati, stanno bene.

Non è stato un intervento semplice: in alcuni tratti, si è dovuto letteralmente scavare per liberarli. Per tutta la durata dell'intervento (concluso poco fa, con l'affidamento degli animali alla Polizia Municipale) la mamma dei cuccioli ha seguito le operazioni dei vigili del fuoco, spostandosi di volta in volta dove erano i suoi piccoli.