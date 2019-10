Aiuto, c'è un cane intrappolato! Con droni e termocamere viene tratto in salvo dai vigili del fuoco

Sono state messe in campo tutte le risorse disponibili, ieri sera, a Deliceto, per individuare e trarre in salvo un pastore tedesco rimasto intrappolato in un anfratto naturale lungo il corso d'acqua Gavitello, alla periferia del paese.

I vigili del fuoco, allertati per l'emergenza, infatti, hanno potuto contare sul supporto del nucleo regionale Sapr (Sistemi Pilotaggi Remoti, specializzato nelle ricerche di persone scomparse) equipaggiato con droni e termocamere. Il cane - Lapo - è stato individuato grazie alla strumentazione in uso e, con non poche difficoltà, tratto in salvo dai vigili del fuoco del Distaccamento di Deliceto. Recuperato, il cane è stato riconsegnato al suo proprietario.