Bambino va in arresto cardiaco e si accascia in mare: medico e infermiera foggiani gli salvano la vita

Tragedia sfiorata lunedì pomeriggio a Pescara dove un bambino di nove anni in vacanza con la famiglia da Asti ha avvertito un malore mentre era in acqua, ha perso conoscenza e si è accasciato a testa in giù.

Su segnalazione di alcuni bagnanti, il primo ad intervenire è stato un bagnino di 27 anni che si è tuffato immediatamente in mare e ha riportato il piccolo - che pare soffrisse di crisi epilettiche - a riva. Sembrerebbe che il bambino fosse in arresto cardiaco.

Per sua fortuna in quel momento in spiaggia erano presenti un medico e una operatrice sanitaria di San Marco in Lamis, che sono intervenuti praticandogli un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca.

Dopo alcune manovre il bambino si è ripreso ed è stato immediatamente trasportato in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118 nel frattempo giunta al lido La Caravella. Sul posto anche agenti della polizia di Stato e un altro bagnino del lido vicino.