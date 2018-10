Si teme il peggio, scattano i soccorsi: donna trovata riversa a terra (bloccata in casa da due giorni per una caduta)

A causa di una caduta, è rimasta bloccata sul pavimento della propria abitazione per circa 48 ore. Un incubo vissuto da donna di 86 anni, di nazionalità tedesca ma residente a Vieste, soccorsa questa mattina dai volontari della Protezione Civile 'Pegaso'.

Il fatto è successo intorno alle 11.30 di oggi, in via Marco Polo: la Protezione Civile è stata allertata dai carabinieri, che segnalavano una abitazione con la possibile presenza di una persona anziana all'interno che non rispondeva.

Data la situazione, i volontari si sono introdotti nell'abitazione al primo piano passando attraverso una finestra. Una volta all'interno, hanno scorto l'anziana, riversa a terra: probabilmente a seguito di una caduta non si riusciva più ad alzarsi. Una volta rassicurata, la donna è stata trasportata all'ospedale di San Giovanni Rotondo per le cure del caso tramite un'ambulanza del 118 di Peschici.