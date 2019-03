Non paga il parcheggiatore abusivo, ritrova l'auto con la ruota tagliata: ritorsione nei confronti del candidato sindaco Quarato

Ieri sera Giovanni Quarato, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle di Foggia, ha denunciato l'atto vandalico di cui è rimasto vittima. Una ritorsione che l'ingegnere pentastellato attribuisce al mancato pagamento della sosta a un parcheggiatore abusivo: "Ieri non ho pagato il parcheggiatore abusivo, questo il risultato: gomma tagliata! Ho cambiato la gomma, ora è il momento di cambiare Foggia!

Il vile episodio è avvenuto nel giorno in cui Quarato ha incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - "con cui condiviso le origini volturaresi" - e la ministra per il Sud Barbara Lezzi: "Ho parlato loro della nostra Foggia e delle sue necessità, ed abbiamo convenuto di come debba essere un obiettivo comune ridare maggiore dignità e rilevanza alla nostra città nel contesto nazionale. Tutti insieme, con una lungimirante e onesta amministrazione comunale e con l’aiuto del Governo, permetteremo il vero cambiamento, una rinascita verso la Foggia del futuro!