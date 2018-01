"Nessun effetto negativo": la fontana di piazza Cavour confermata rotatoria

Con ordinanza dirigenziale del 5 gennaio a firma di Romeo delle Noci – “verificato che i provvedimenti di modifica della circolazione stradale dell’ordinanza del 4 dicembre scorso non hanno determinato effetti negativi in ordine alla fluidità della stessa” -, a partire da oggi (8 gennaio 2018) sono prorogati i provvedimenti che regolamentano l’area a rotatoria di Piazza Cavour.

Rotatoria Piazza Cavour: i provvedimenti

l’obbligo di percorrere la “Corsia Centrale“ per i veicoli circolanti su viale XXIV° Maggio - tratto compreso tra via Isonzo e P.zza Cavour – che accedono all’area di rotatoria della P.zza Cavour; l’obbligo di “Svolta a Destra” sulla via Torelli, per i veicoli che percorrono il vialetto di collegamento tra il viale XXIV° Maggio e via Torelli; l’obbligo di “ Proseguire diritto “ per i veicoli circolanti nell’area di rotatoria della p.zza Cavour che si immettono sulla via Torelli; la chiusura al transito veicolare dei vialetti di collegamento – tratto compreso la via Torelli e C.so Giannone; l’obbligo di dare precedenza ai veicoli circolanti sulla p.zza Papa G. Paolo II°, da parte dei veicoli che dal vialetto di p.zza Cavour - tratto compreso tra c.so Giannone e p.zza Papa G. Paolo II° - si immettono su quest’ultima piazza; la chiusura al transito veicolare del tratto stradale compreso tra l’area di rotatoria della p.zza Cavour e l’Area Pedonale di via Lanza e l’obbligo di precedenza ai veicoli che circolano nella corona giratoria, da parte dei veicoli in entrata

La chiusura al transito veicolare verrà effettuata a mezzo installazione di ‘fioriere’ tali da consentire, sul tratto stradale compreso tra l’area di rotatoria della Piazza Cavour e l’area pedonale di via Lanza, il transito e la circolazione dei veicoli in servizio di soccorso e dei vigili del fuoco