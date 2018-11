VIDEO I Una rotatoria nel cuore di Foggia: oggi si sperimenta l'ipotesi per capire se ne vale la pena

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Si tratta di una prospettiva contenuta all’interno del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, recentemente approvato dal Consiglio comunale, e candidata con successo a finanziamento nell’ambito del programma di riqualificazione delle periferie finanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri.

La sperimentazione, dunque, servirà per ottonere indicazioni circa i flussi di traffico e, ovviamente, le ricadute sulla circolazione veicolare. A questo proposito è stata installata in Largo Papa Giovanni Paolo II una segnaletica provvisoria con l’apposizione di “new jersey”.

La sperimentazione è stata disposta con specifica ordinanza firmata dal dirigente del Servizio Mobilità e Traffico, Romeo Delle Noci, con cui è stato previsto, dalle 8 alle 16 di oggi, il divieto di sosta con “Rimozione Forzata” in Largo Papa Giovanni Paolo II, in via Galliani (su entrambi i lati) e nel tratto compreso tra via IV novembre e via Rossi.