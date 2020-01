Rosario Lorusso, il Generale di Divisione nato a Cerignola è il nuovo comandante della Guardia di Finanza del Lazio

Il Generale di Divisione della Guardia di Finanza, Rosario Lorusso, 60enne nato a Cerignola, è il nuovo comandante della Guardia di Finanza della Regione Lazio

Lorusso ha iniziato la carriera militare nel 1978, frequentando l’Accademia della Guardia di Finanza. Ha ricoperto numerosi incarichi operativi e di staff tra cui, dal 1999 al 2002 Capo Ufficio Reclutamento e Addestramento del I Reparto del Comando Generale e, dal 2002 al 2008, Comandante Provinciale di Milano e Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria Lombardia.

Da settembre 2008 sino ad agosto 2010 è stato Capo del V Reparto “Relazioni Esterne e Comunicazione” del Comando Generale. Dal 29 settembre 2010 fino al 3 febbraio 2013 è stato Comandante dell'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo. In data 1° gennaio 2011 è stato promosso Generale di Divisione. Dal 19 febbraio 2013 al 20 aprile 2017 è stato Comandante Regionale Liguria della Guardia di Finanza.

Laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Economica Finanziaria, ha conseguito, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, il Master di 2° livello in “Diritto Tributario dell’Impresa”.

È insignito del titolo “Scuola di Polizia Tributaria”, conseguito al termine del biennio di formazione del 22° corso ed ha svolto pluriennale attività di insegnamento presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, inclusi quelli di alta formazione. Dal 1995 è iscritto all’albo dei revisori contabili.

Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana è insignito della medaglia d’oro al merito di lungo comando, della croce d’oro per anzianità di servizio e della medaglia Mauriziana. Nel corso della carriera ha inoltre ricevuto la Medaglia commemorativa della Croce Rossa Italiana per la missione internazionale in Iraq (2003- 2006), la Medaglia di bronzo per la Pubblica Benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per Grande Evento (G8 – L’Aquila 2009), la Medaglia Nato “non articolo 5” per operazione ISAF (dicembre 2008 – gennaio 2009).

E' sposato con la Profesoressa Angela De Angelis ed ha quattro figli. Il Generale Lorusso ha rivestito a Milano l’incarico di Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale dal 2 maggio 2017 al 26 gennaio 2020. Dal 27 gennaio 2020 è il nuovo Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza