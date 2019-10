I roghi tossici che infestano il Foggiano preoccupano i sindaci dei Cinque Reali Siti, scatta la querela: "Identificheremo i colpevoli"

Roghi tossici, denuncia querela dei sindaci dei Cinque Reali Siti. Lo fa sapere il sindaco di Stornarella, Massimo Colia. “Dopo l’incontro in Prefettura – scrive su fb-, alla presenza del Procuratore aggiunto della Repubblica, con tutti i colleghi sindaci dei 5 Reali Siti abbiamo presentato apposita querela sulla questione incendi per consentire all’Autorità Giudiziaria l’avvio di indagine mirate ad individuare i responsabili di azioni illecite. Ringraziamo per l’attenzione prestata S.E. il Prefetto Raffaele Grassi, il Procuratore Capo di Foggia Ludovico Vaccaro e tutti i componenti del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e attendiamo fiduciosi gli sviluppo tenendo sempre alta l’attenzione”. L’esposto è stato sottoscritto dal sindaco di Carapelle Umberto di Michele, da Serafina Maria Concetta Stella, sindaco del Comune di Ordona, da Massimo Colia appunto, da Domenico Lasorsa, sindaco di Orta Nova, e da Rocco Calamita, sindaco di Stornara. Si legge nell’atto che “chiedono la punizione del colpevole nel momento in cui saranno identificati” e si oppongono “sin da ora all’emissione del decreto penale di condanna”.

Anche l’associazione dei consumatori ADCUA onlus, guidata da Walter Mancini, fa sapere di aver presentato un esposto e questa mattina depositerà la richiesta di incontro con il Procuratore Capo allargato a “tutti i cittadini che spontaneamente si sono riuniti in comitato”. “Mi chiedo cosa attenda il sindaco Landella ad emettere le stesse ordinanze che hanno emesso i suoi colleghi dei cinque reali siti” sbotta Mancini, che parla di tema che “investe anche il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta”.