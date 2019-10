I roghi preoccupano il Foggiano, i cinquestelle presentano denuncia ai Carabinieri e assicurano: "Vigileremo"

I roghi nel foggiano preoccupano la popolazione. Da settimane, infatti, la provincia è infestata dai miasmi dei rifiuti bruciati irregolarmente che rendono l’aria irrespirabile. Nei giorni scorsi in Prefettura si è tenuto un vertice con i sindaci dei cinque reali siti. Ieri la consigliera regionale cinquestelle Rosa Barone assieme all’europarlamentare del Movimento Mario Furore e al consigliere comunale di Foggia pentastellato Giovanni Quarato hanno presentato denuncia presso i Carabinieri forestali.

“Sono diverse le segnalazioni che ci sono giunte da parte dei cittadini stanchi di questi cattivi odori che risultano anche dannosi, poiché, oltre a bruciare le sterpaglie, vengono bruciati i tubicini di plastica, in violazione dell'articolo 156 comma 2 del codice ambientale” scrive Barone su fb. “Vigileremo anche perché l'azione di monitoraggio dell'aria da parte dell’ARPA venga effettuata in modo corretto e continuo” assicurano i portavoce cinquestelle.